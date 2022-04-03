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  4. Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

03.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.

Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.

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Sabah
06:38
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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