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Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek öldü

31.10.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek hayatını kaybetti.

Ramazan Nizamoğulları (43) yönetimindeki 06 PYT 55 plakalı mısır yüklü tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp köprü kenarındaki korkuluklara çarptı.

Ardından yan yana olan iki viyadük ortasındaki boşluğa devrilen tır burada sıkışıp alev aldı.

Sürücü Nizamoğullları ise viyadükten dere yatağına düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nizamoğulları, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tır köprü ölü surucu

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