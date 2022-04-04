YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

04.04.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolunda İ.Y. yönetimindeki 42 GR 379 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı
Göztepe'de oyuncularla görüşülecekGöztepe'de oyuncularla görüşülecek
Anahtar Kelimeler:
polis

Uşak Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
13:10
İkindi
16:46
Akşam
19:37
Yatsı
20:56
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.