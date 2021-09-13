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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

13.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aybey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan M.B, Y.A, H.T. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu niteliğindeki 1139 hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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