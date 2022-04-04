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Uşak'ta evde çıkan yangında karı kocadan biri öldü, diğeri yaralandı

04.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta evde çıkan yangında karı kocadan biri öldü, diğeri yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde evde çıkan yangın nedeniyle ev sahibi çiften biri öldü, diğeri yaralandı.

Hasköy köyünde, Şaban (70) ve Neslihan (67) Sunar çiftinin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çiftten Neslihan Sunar komşuların da yardımıyla evden çıkartılırken, Şaban Sunar'a ise ulaşılamadı. Vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan Neslihan Sunar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Şaban Sunar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sunar'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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