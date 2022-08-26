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Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

26.08.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

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