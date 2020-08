Uşak’ta “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu

Uşak’ta Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarını daha etkin denetlemek amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Koronavirüs (Covid-19) vatandaşların her hangi bir olumsuz etkilenmeden korumak için, için virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren aralıksız çalıştıklarını dile getirdi. Konuşmalarına devam eden Kocabıyık, “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunu” oluşturduk. Bu kurul, Covid-19 virüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev karantinasını etkin şekilde takip edecek. Oluşturacağımız ekipler, il genelinde ev karantinasında bulunması gereken kişileri 14 günlük karantina sürecinde her gün değişik saatlerde günde en az iki kez evlerinde ziyaret edecek ve karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, karantina kurallarına uymayanlar hakkında işlem başlatacak” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarla virüs taşıyan ya da taşıma riski bulunan vatandaşların topluma karışmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Kocabıyık, “Unutmayalım ki aldığımız tedbirlerin hepsi sizlerin sağlığı için. Covid-19 ile mücadelede her birey üzerine düşeni yapar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat eder, karantina kurallarına uyarsa ilimizde salgının yayılmasını engellemiş oluruz” dedi.