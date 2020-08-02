YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu

Uşak’ta “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu

UŞAK HABERLERİ  | 02.08.2020 22:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarını daha etkin denetlemek amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu.Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Koronavirüs (Covid-19) vatandaşların her hangi bir olumsuz etkilenmeden korumak için, için virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren aralıksız çalıştıklarını dile getirdi.

Uşak’ta Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarını daha etkin denetlemek amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Koronavirüs (Covid-19) vatandaşların her hangi bir olumsuz etkilenmeden korumak için, için virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren aralıksız çalıştıklarını dile getirdi. Konuşmalarına devam eden Kocabıyık, “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunu” oluşturduk. Bu kurul, Covid-19 virüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev karantinasını etkin şekilde takip edecek. Oluşturacağımız ekipler, il genelinde ev karantinasında bulunması gereken kişileri 14 günlük karantina sürecinde her gün değişik saatlerde günde en az iki kez evlerinde ziyaret edecek ve karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, karantina kurallarına uymayanlar hakkında işlem başlatacak” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmalarla virüs taşıyan ya da taşıma riski bulunan vatandaşların topluma karışmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Kocabıyık, “Unutmayalım ki aldığımız tedbirlerin hepsi sizlerin sağlığı için. Covid-19 ile mücadelede her birey üzerine düşeni yapar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat eder, karantina kurallarına uyarsa ilimizde salgının yayılmasını engellemiş oluruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
PARTNEREda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsinizEda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Antalya'da genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

Uşak Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:50

Uşak Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Avgan Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uşaklı Kübra Peker Ygs-2 Puan Türünde Türkiye İkincisi Oldu

Uşaklı Kübra Peker Ygs-2 Puan Türünde Türkiye İkincisi Oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.