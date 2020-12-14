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Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 14.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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