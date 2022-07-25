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Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

25.07.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.V.G. (29) yönetimindeki 64 KU 075 plakalı otomobille karşı yönden gelen A.Ç. (29) idaresindeki 35 HS 012 plakalı otomobil, Ulubey-Uşak kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.

Kazada A.Ç. yönetimindeki otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle devrilen otomobildeki M.E.A. (16), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Uşak çarpışma yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:51
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:27
Yatsı
22:02
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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