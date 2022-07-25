Uşak'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.V.G. (29) yönetimindeki 64 KU 075 plakalı otomobille karşı yönden gelen A.Ç. (29) idaresindeki 35 HS 012 plakalı otomobil, Ulubey-Uşak kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.

Kazada A.Ç. yönetimindeki otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle devrilen otomobildeki M.E.A. (16), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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