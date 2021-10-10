Uşak'ta inşaatın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta çalıştığı inşaatın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi Altıncı Şeker Sokak'ta 5 katlı apartman inşaatının çatısında çalışan 61 yaşındaki çatı ustası Emin Özcan toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz