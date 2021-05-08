Uşak'ta jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı. Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz