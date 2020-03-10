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Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

UŞAK HABERLERİ  | 10.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün sahte ve yasa dışı tıbbi ürün üreticilerinin tespiti, yasa dışı ticaretine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında işbirliğinin artırılmasını amaçlayan ülkelerarası eş zamanlı PANGEA XIII operasyonu kapsamında 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda içeriğinde sağlığa zararlı ve yasak olan "sildenafil" etken maddenin de yer aldığı 741 gümrük kaçağı tıbbi ürün ele geçirildi.

İş yeri sahipleri Ö.A. ile A.R.A. gözaltına alındı.

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Interpol Operasyon Sahte

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İlke Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
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