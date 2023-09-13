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Uşak'ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

13.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan ilerleyen A.I. (54) yönetimindeki 64 ACV 168 plakalı kamyonet, Ketem Kavşağı'nda Burak Alsay (28) kontrolündeki 10 AIE 994 plakalı motosikletle çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletteki İlyas Çakın (27) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Alsay, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Burak Alsay ve İlyas Çakın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.I. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyonetin sokaktan kavşağa çıkış yaptı sırada motosikletin kamyonetin kasasının sol yan kısmından çarptığı görüldü.

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