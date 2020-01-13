Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Uşak'ta 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini toprağa gömdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında 11 Ocak Cumartesi cesedi toprağa gömülü bulunan Mustafa Özkaya'nın öldürülmesiyle ilgili emniyette sorguları tamamlanan Faruk G, Gülsüm E, Serkan F, İskender A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Faruk G, "adam öldürmek" suçundan tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Özkaya'nın cesedi merkez Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında toprağa gömülü bulunmuş, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Soruşturmayı yürüten emniyet güçleri, Özkaya'nın adına düzenlenmiş bir senedin işleme konulduğunu belirlemiş, maktulün otomobilinin, sanayi sitesinde parçalanmak üzere bir depoda bekletildiğini tespit etmiş ve 4 kişiyi gözaltına almıştı.

