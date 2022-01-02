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Uşak'ta kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

02.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Uşak'ta hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Kemalöz Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekibinin eve geldiğini fark edip kaçmaya çalışan A.Y. kovalamaca sonucu yakalandı.

A.Y. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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