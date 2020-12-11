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Uşak’ta kısıtlamalara uymayanlara ceza yazıldı

UŞAK HABERLERİ  | 11.12.2020 00:31 | Son Güncelleme

Uşak’ta saatlerin 21.00’ı göstermesiyle birlikte kısıtlamalar tekrar başladı.

Uşak’ta saatlerin 21.00’ı göstermesiyle birlikte kısıtlamalar tekrar başladı. Kısıtlama sonrasında sokaklar çoğunluk olarak boş görünürken, polis ekipleri sokaktaki vatandaşlar hakkında işlem yaptı.
Korona virüste ikinci dalganın gelmesinin ardından salgından korunmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda Erdoğan, 81 ile yeni korona virüs tedbirleri açıklamıştı. Saat 21.00 itibariyle Uşak’ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı. Ayrıca trafik polisleri, araç sürücülerine yağan yağmurdan dolayı uyarılarda bulundu.

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