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Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

UŞAK HABERLERİ  | 19.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta lastik değiştirdiği sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Aybey Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Pektaş (66), park halindeki 45 SB 7550 otomobilini, lastiğini değiştirmek için krikoyla kaldırdı.

Lastik değiştirmek için otomobilin altına uzanan Pektaş, bu sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pektaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Pektaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Uşak Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aşiyan Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
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