Uşak'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Banaz ilçesi istikametine seyir halindeki A.Ç'nin (26) kullandığı 64 ABH 920 plakalı minibüs ile İ.E. (66) idaresindeki 64 DU 703 plakalı traktör Kızılhisar Köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.Ç. ve İ.E. ile minibüsteki S.C. (62), N.K. (62), A.Y. (45) ve M.Ç. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



