Uşak’ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Uşak’ta mevcut hava durumu nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yüz yüz eğitime 2 gün daha ara verildi. Bu dönemlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgara karşın yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildiği aktarıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, “Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamine ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

