Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 kilo 750 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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