Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Uşak-Gediz kara yolunda T.Ç. (57) yönetimindeki 64 AAV 998 plakalı otomobil, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşim Kazak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.