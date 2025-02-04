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Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

AA AA
04.02.2025 14:21
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Uşak'ta otomobilin çarptığı 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Uşak-Gediz kara yolunda T.Ç. (57) yönetimindeki 64 AAV 998 plakalı otomobil, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşim Kazak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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trafik kazası Otomobil ölü yaya

Uşak Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:21
İkindi
16:09
Akşam
18:34
Yatsı
19:52
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