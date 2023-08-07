YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

07.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın Banaz ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Banaz ilçesi yönüne ilerleyen R.S. (69) idaresindeki HD RC 641 yabancı plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında tali yoldan çıkan N.Ö. (68) yönetimindeki 64 AT 910 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktöre takılı saman yüklü römork yola devrilirken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki K.K. (81), A.K. (78), C.S. (64) ve G.M. (48) yaralandı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındıAksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacakGüneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacak
Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyorAksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Otomobil traktör yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 8 Ağustos Salı

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

Uşak Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Salı

Ulubey eczanesi
Ulubey
Serap eczanesi
Merkez
Ersan eczanesi
Esme
Hayat eczanesi
Karahalli
Sivasli eczanesi
Sivasli
Yesim eczanesi
Merkez
Tan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.