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Uşak'ta parkın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

06.02.2022 04:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta parkın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta parkın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda M.K. (19) yönetimindeki 64 LL 607 plakalı otomobil Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı.

Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.T. (25) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede M.K'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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