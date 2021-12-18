YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

18.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta polis ekipleri mama verdiği sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından polis ekipleri sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazı hayvanları da battaniyeye sardı.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına mama verildi.

Ekipler soğuk havadan dolayı İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesinde bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı.

Atapark bölgesinde sokak hayvanları için oluşturulan kulübelere de battaniye serildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışı yapıldıTürkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
polis

Uşak Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:08
Öğle
13:04
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Akkaya Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akkaya Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.