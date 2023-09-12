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Uşak'ta sağlık merkezinde spor sonrası fenalaşan kişi öldü

12.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir sağlık merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta sağlık merkezinde spor sonrası fenalaşan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'taki bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti.

Bozdağ, burada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine sağlık merkezine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bozdağ, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Uşak ölü sağlık merkezi

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