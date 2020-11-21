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Uşak’ta sokaklar boş kaldı

UŞAK HABERLERİ  | 21.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’da başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Aşıklar Şehri Uşak’ta sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Aşıklar Şehri olarak da bilinen Uşak’ta sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sadece polisler ve belediye temizlik görevlileri görüntülendi.

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