Uşak'ta takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta tarlada takla atan ve alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesudiye köyü yakınlarında Ramazan Songür'ün (20) kullandığı 64 AG 393 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlada takla attı ve alev aldı.

Otomobilde başlayan yangın, tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken sağlık ekipleri, tarlaya savrulan sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

Songür'ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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