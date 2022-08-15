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Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

15.08.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karahallı ilçesinden Sivaslı ilçesi istikametine ilerleyen Mustafa Candar (66) yönetimindeki 64 LH 757 plakalı motosiklet, Ağaçbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden E.T'in kullandığı 64 AAZ 032 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Candar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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trafik kazası Uşak traktör ölü römork

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