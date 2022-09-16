YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

16.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

Karahallı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 30 üreticiye yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Karahallı Kaymakamlığı'nda düzenlenen tohum dağıtım törenine, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Nuri Demir, Karahallı Kaymakamı Melih Bulgur ve Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu da katıldı.

Etkinlikte konuşan Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleriyle kanola ekiminin ülke genelinde desteklenerek yaygınlaştırıldığını söyledi.

Kanola ekimini yaygınlaştıran iller arasında Uşak'ın da olduğunu belirten Ergün, bu kapsamda 1900 dekar alanın bu yıl 2500 dekara kadar artırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Ergün, kanola tohumunun kullanılmayan tüm arazilere ekilebilir olduğunu ve bunun bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

" 'Ekilmeyen yer kalmasın' diyerek yola çıktık. Bütün çiftçimiz, ekmek isteyen araziyi eksin. Bu alternatif tarım, kanola gibi çörekotu gibi. Onların Ulubey'de hasadına da katıldık. İnşallah kanolanın hasadına da burada katılırız."

Karahallı ilçesinde 30 üreticiye, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Kanola (Kolza) Üretiminin Artırılması Projesi" ile yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Ergün, törenin ardından ilçe ziyaretleri kapsamında Karahallı Devlet Hastanesi ve Organize Sanayi Sitesi'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 55 hibe desteği sağlanan dokuma fabrikasını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandıUşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı
Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüSamsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildiKarabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Üretici Uşak Karahallı Hibe desteği

Uşak Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
13:02
İkindi
16:33
Akşam
19:17
Yatsı
20:35
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.