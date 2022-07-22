YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

22.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Minibüste yapılan aramada, 1490 ekstazi ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el kondu.

Minibüsteki, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıGÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldüBursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli uyuşturucu hap

Uşak Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:49
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:29
Yatsı
22:04
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.