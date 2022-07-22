Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.
Minibüste yapılan aramada, 1490 ekstazi ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el kondu.
Minibüsteki, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
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