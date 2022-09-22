Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Banaz ilçesinde 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 925 yeşil reçeteye tabi hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 108 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

