YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22.09.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Banaz ilçesinde 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 925 yeşil reçeteye tabi hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 108 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli uyuşturucu operasyon

Uşak Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:00
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:25
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.