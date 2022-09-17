Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 152 gram eroin, yeşil reçeteye tabi 94 hap ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler A.G. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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