Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



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