Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 1 kilo 510 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında, poşetlere konulmuş, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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