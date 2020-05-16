YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta vatandaşlar balkonlarında egzersiz yaptı

Uşak'ta vatandaşlar balkonlarında egzersiz yaptı

UŞAK HABERLERİ  | 16.05.2020 21:27 | Son Güncelleme

Uşak'ta vatandaşlar balkonlarında egzersiz yaptı

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerindeki balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler tarafından egzersiz yaptırıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine ses sistemi kuruldu, site sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı.

Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek site bahçesine indiği etkinlik, halk oyunu gösterisiyle başladı. Çalan şarkılarla eğlenen vatandaşlar, bahçedeki antrenörlerin gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı.

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Yasemin Kulalıgil, farklı bir bayram kutlaması yaptıklarını belirterek, "Son derece güzeldi. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi.

Site yöneticisi Mehmet Yıldırım ise "Kovid-19 nedeniyle site sakinlerimizin evden çıkamamasından dolayı yapılan bu etkinlik güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik sırasında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun" yazılı pankartın asılı olduğu paramotor, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Hemşehrilerinden Mehmet Uygun’a destek

Hemşehrilerinden Mehmet Uygun’a destek

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Uşak Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:42
Öğle
13:04
İkindi
16:56
Akşam
20:15
Yatsı
21:48

Uşak Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Bizim Eczanesi
Merkez
Faruk Eczanesi
Merkez
Şan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erken teşhis hayat kurtardı

Erken teşhis hayat kurtardı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.