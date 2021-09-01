Uşak'ta "Zafer Türküleriyle Kahramanlık Hikayeleri" programı düzenlendi

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Türküleriyle Kahramanlık Hikayeleri" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala'nın konuşmacı olarak katıldığı program, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programda, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından türküler seslendirilirken, türkülerin hikayeleri de İskender Pala tarafından anlatıldı.

Türkülere vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Çanakkale Türküsü'nün ardından konuşan Pala, Galatasaray Lisesinden, İstanbul Erkek Lisesinden birçok öğrencinin cephede şehit düştüğünü söyledi.

Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bu vatanı emanet bırakabilmek için bizim buralarda huzur içinde yaşayabilmemiz için pek çoğu şehit düştü. Annelerinin yürekleri yandı. Şimdi çocuklarımızı öyle yetiştirmeliyiz ki, çocuklarımızı öyle büyütmeliyiz ki, bu bilinci, bu ruhu onlar da taşısın ve bir gün Allah göstermesin vatanın müdafaası gerekirse en iyi şekilde müdafaa etsinler. Artık günümüzde savaşlar kurşun sıkarak aynalı martinlerle değil, bilgisayarların başında, ders kitaplarının arasında teknolojinin imkanları içerisinde yeni dünyanın yeni mücadele yollarıyla olmakta. Çocuklarımızı öyle yetiştirmeliyiz, onlara büyürken öyle ninniler söylemeliyiz ki benim oğlum ileride Barbaros Hayrettin Paşa olacak, benim oğlum ileride bir Fatih olacak, benim oğlum ileride bir Ali Kuşçu olacak, benim oğlum ileride Nene Hatun olacak, Zeynep Hatun olacak diye atalarımızın kahramanlıkları ve hikayeleriyle büyütmeliyiz. Çocuklarımızın adını Fatih koyup onlardan küfürbaz Fatih'ler yetiştiremeyiz. Çocuklarımızın adını Yavuz koyup sonrada onu Yavuz'a yakışmayacak işlere yönlendiremeyiz. Adını öyle koyuyorsak, o ismi taşıması için ona gerekli terbiyeyi, gerekli ahlaki değerleri gerekli medeniyet birikimini aktarmak bizim görevimiz."

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in de katıldığı programın ardından, Pala ve orkestra üyelerine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından çiçek takdim edildi.

