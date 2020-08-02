Uşak’taki orman yangınları kontrol atına alındı

Uşak’ta iki farklı noktada meydana gelen orman yangını yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Uşak’ın Banaz ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangına müdahale sırasında rahatsızlanan görevliler canı pahasına tekrar alana dönerek yangına müdahale etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü alanın soğutma çalışmaları başlarken sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

