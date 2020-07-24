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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

UŞAK HABERLERİ  | 24.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli görülen bir otomobili Kaya Gedik Bulvarı'ında durduran ekipler, araçtaki F.Ç, O.S. ve O.C'yi gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, 29 gram eroin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S. ve O.C. tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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