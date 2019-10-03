Mynet Trend

Üsküdar'da şaşırtan görüntü! Asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu. Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı

ÇALIŞMALARIN YAVAŞ İLERLEMESİNE ESNAF TEPKİLİ

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu. Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!
Sınıfta kalan 7 öğrenci okulu mahkemeye verdiSınıfta kalan 7 öğrenci okulu mahkemeye verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Üsküdar tarihi kalıntı

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayat kurtarmak için yapıldılar ama çıkışları yok! İşte İstanbul'un yangın merdivenleri...

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!

Sınıfta kalan 7 öğrenci Marmara Üniversitesi'ni mahkemeye verdi

Sınıfta kalan 7 öğrenci okulu mahkemeye verdi

Dolandırıcılardan 'Cem Yılmaz'lı tuzak!

Dolandırıcılardan 'Cem Yılmaz'lı tuzak!

Doğada nadir bulunan engerek yılanı ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi!

İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!

İstanbul'da balıkçıklar eski harp mayını buldu!

Datça'da muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'

Muhteşem görüntüler... 'Mutluluğumu tarif edemem'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.