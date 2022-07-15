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  4. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

15.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu özel güne demokrasi ve birlik günü ismi verilmesi çok anlamlı. Demokrasi aileden başlar. Çünkü demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir değerdir. Bu değerleri ailede de yaşatmak gereklidir"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, darbelere karşı demokratik değerlere sahip bireyler yetiştirmenin önemine işaret ederek, yeni darbe girişimlerine karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini bildirdi.

Tarhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu özel güne demokrasi ve birlik günü ismi verilmesinin çok anlamlı olduğunu aktardı.

"Demokrasi" denilince ne anlaşılması gerektiğine değinen Tarhan, "Demokrasi aileden başlar. Çünkü demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir değerdir. Bu değerleri ailede de yaşatmak gereklidir." ifadelerini kullandı.

Tarhan, demokratik değerlerin psikolojik boyutuyla ele alındığında 4 ayağı olduğunu kaydederek, "Birincisi özgürlükçülük, karşıtı nedir? Otoriter olmadır. Bir anne- baba evde özgürlükçüyse, çocuklar onlara rahat soru sorabilir. Anne ve baba onu açıklamak durumundadır. Böyle durumda yetenekler gelişiyor. Özgürlüğün yaşandığı toplumlarda bu kadar çok keşif olması tesadüf değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendini özgür hissedenlerin yeni deneyimlere daha açık olduğunu vurgulayan Tarhan, bu nedenle özgürlükçülüğün aslında medeniyetin de lokomotifi olduğunu bildirdi.

İkinci maddenin "çoğulculuk" olduğunu aktaran Tarhan, "Çoğulculuğu olan anne tek bir tişörtte ısrar etmez, 4 tane tişört çıkarır. 'Çocuğum hangisini istiyorsun?' diye sorar. Birisini daha çekici yapar. Çocuk seçer birisini giyer. Çocuk da 'ben seçtim' diye özerklik duygusunu tatmin eder. Hem çocuk tatmin olur hem anne kontrolü kaybetmez. Çoğulculuk, çok seçenek düşünmek demektir. Bu da zihinsel gelişim için önemlidir." açıklamasında bulundu.

- "Katılımcılık ve hesap verebilirlik demokrasi için önemlidir"

Prof. Dr. Tarhan, demokraside üçüncü değerin "katılımcılık" olduğunu belirterek, kararlara herkesin katılmasının öneminden bahsetti.

Demokrasideki dördüncü değerin "hesap verebilirlik" olduğunu bildiren Tarhan, "Bu nedenle demokrasilerde muhalefet kutsaldır. Muhalefet olacak, eleştirecek. Karşı taraf da gücünü sınırlayabilecek. Gücü sınırlayabilmek, otorite sınırlayabilmek için burada eleştirilebilirlik çok önemli, hesap verebilirlik önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihindeki darbelerden bahseden Tarhan, "1950'de halk egemenliği olmuş. 1960'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 27 Nisan'da darbe olmuş. Ondan sonra 15 Temmuz... 15 Temmuz darbeler zincirinden bağımsız değil. Bu Atlantikçi bir darbe girişimi, sadece Amerika değil. Yani sadece FETÖ de değil, FETÖ sadece maşa. Tamamen kullanılan bir ekip bu." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe geçen liderlik ortaya koydu"

Prof. Dr. Tarhan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başarılı bir şekilde önlendiğini belirterek, Erdoğan'ın tarihe geçen bir liderlik ortaya koyduğunu, bu konuyu Darbe Psikolojisi kitabında ele aldığını bildirdi.

Darbe girişimlerine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Tarhan, "Darbeler hiçbir zaman bitmez ve nokta koyulmaz. Biz burada nokta değil, virgül koyuyoruz. Noktalı virgül. Devamlı uyanık olmak gerekiyor. Silahlı kuvvetlerde demokrasi eğitimi gerekiyor. Daha önceleri harp okullarında demokrasi ders olarak okutulmuyordu. Yeni okutulmaya başlandı." açıklamasında bulundu.

- "Demokrasinin bir değerler sistemi olduğu çocuklara anlatılmalı"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan, İstiklal Savaşı ile bağımsız kalmayı başarma sonrası Türk halkında oluşan moral ve örneğin 15 Temmuz'dan sonra da yaşandığını aktardı.

Tarhan, "Küresel güçlerin artık haddini bilmesi gerekiyor. Milletin kendi kendine, kendisi için en doğruyu, en iyiyi bulma konusunda kendi özgür kararlarını verebilmesi önemlidir. Demokrasi yeni bir sistem değil. Demokrasi ancak adil insanların elinde iyi bir sistem haline geliyor. Demokrasinin amacı adaletse, yöntem demokrasidir. Amaç adalet değilse demokrasi bir araç haline dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

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