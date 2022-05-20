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Üsküdar'da açılan Mehmet Genç Kütüphanesi 24 saat okurları ağırlayacak

20.05.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da açılan Mehmet Genç Kütüphanesi 24 saat okurları ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, 24 saat açık ve ikramlı kütüphane projesi olarak hazırladığı Mehmet Genç Kütüphanesi'ni Burhaniye'de hizmete açtı.

Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve yazar Beşir Ayvazoğlu'nun yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Hilmi Türkmen, merhum Mehmet Genç'in Üsküdar sempozyumlarına sunduğu tebliğlerle renk, kalite ve derinlik kattığını belirterek, kütüphanenin Genç gibi gençler yetiştirmeye vesile olmasını temenni etti.

Türkmen, kütüphanenin ismine değinerek, "Bizler elbette ki bir Üsküdarlı, bir Osmanlı iktisat tarihçisi olan çok kıymetli hocamızın adının Üsküdar'da inşallah sonsuza kadar yaşaması adına böyle bir güzel kütüphaneye adını vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Nabi Avcı da "Mehmet Genç hocamıza Allah rahmet eylesin, amel defteri hiç kapanmayacak inşallah. (Kütüphane) Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar Ayvazoğlu ise Mehmet Genç'in çok seçkin bir insan olduğuna işaret ederek, "Ben yaklaşık 40 yıldır tanıyorum kendisini. Onun hakkında ilk yazıyı yazmış olmak şerefi de bana ait, bunu da ifade etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Hoca ne kadar şanslıymış ki vefatının birinci seneyi devriyesinde eskilerin tabiriyle iki tane biyografisi çıktı." diye konuştu.

- Kütüphanede greenbox, ses kayıt ve kurgu stüdyosu yer alıyor

7 gün 24 saat açık olacak kütüphane 250 kişi kapasiteyle hizmet verecek.

Arşivinde 15 bin basılı kitabın yer aldığı binada greenbox, ses kayıt ve kurgu stüdyosu, konferans salonu, çok amaçlı salon, teknoloji ve görme engelliler sınıfının yanı sıra sanat, müzik ve meslek eğitim sınıfları bulunuyor.

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