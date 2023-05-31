Üsküdar'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bulundu

İstanbul Üsküdar'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedi bir iş yerinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs Cumartesi gününden beri kayıp olduğu için polise başvuru yapılan Metin Üreyil'in (36) bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Ataşehir'de esnaflık yapan Üreyil'in son görüldüğü yerden itibaren çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, bu kişinin sahibi olduğu iş yerinin yakınında bir otomobile bindirildiğini tespit etti.

Bu kişinin götürüldüğü iş yerine baskın yapan ekipler, başından silahla vurulmuş ve çuvala konulmuş halde erkek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemede cesedin Metin Üreyil'e ait olduğu belirlendi.

Maktulün yakınlarının ifadesine başvuran ve cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiren polisin olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışması sürüyor.

