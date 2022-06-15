YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

15.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve yeniden gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "basit yaralama" suçundan "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, şüphelinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan Burak M. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Savcılık bu karara itiraz etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandıDamat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayla Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.