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Üsküdar'da gönüllü çocuklar çevre temizliği yaptı

18.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da gönüllü çocuklar çevre temizliği yaptı

Üsküdar'da gönüllü çocuklar çevre temizliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da gönüllü çocuklar, "Temiz Çevre Temiz Üsküdar" etkinliği kapsamında çevre temizliğine katıldı.

Kuzgun Caddesi ve Kuzguncuk Bostanı'nda Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çevre temizliği için gönüllü çocuklar, aileleri ve Üsküdarlılar katıldı.

Dünya Temizlik Günü için düzenlenen kortej yürüyüşünde çocuklar çevre temizliğine dikkati çeken dövizler taşıdı.

Kuzguncuk Caddesi'nde Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gönüllü çocuklarla birlikte yerdeki kuru yaprakları ve çöpleri süpürerek temizledi.

Başkan Türkmen sadece temizlemenin yeterli olmadığını, geleceğe, çocuklara temiz bir çevre bırakmanın önemini vurguladı.

Kuzguncuk Bostanı'nda devam eden etkinlikte tiyatro gösterisi düzenlendi, çevre temizliğine dikkati çeken fotoğraf sergisi gezildi.

Üsküdar'da gönüllü çocuklar çevre temizliği yaptı

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