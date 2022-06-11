YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

11.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı.

Nuh Kuyusu Caddesi'nde seyreden 34 JD 2996 plakalı İETT'ye ait özel halk otobüsü, sürücüsünün yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi üzerine, yolun sağında bekleyen 07 AVG 042 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Tur otobüsünün de önünde bekleyen 42 BDS 086 ve 07 AUY 112 plakalı otobüslere çarpması sonucu, 07 AVG 042 plakalı otobüsün sürücü hafif şekilde yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Nuh Kuyusu Caddesi, otobüslerin kaldırılmasının ardından açıldı.

Tur otobüslerinin gezi için Konya ve Antalya'dan geldiği, kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldüFatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyorBodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.