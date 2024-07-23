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Üsküdar’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA İHA
23.07.2024 09:07
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Üsküdar’da benzin istasyonuna ters yönden girmek isteyen otomobil, başka şeritten gelen bir araca çarptı.

Üsküdar’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazada araçta sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İstanbul Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi üzerinde saat 22.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 TB 3977 plakalı araç seyir halindeyken benzin istasyonuna ters yönden girmek istediği sırada sol şeritten gelen F.İ.’nin kontrollündeki 34 SRV 04 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 TB 3977 plakalı aracın sürücüsü otomobilin içerisinde sıkıştı. Benzin istasyonunda çalışan personel tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Olayın görgü tanığı araç sahibi Murat Usta, "Kardeşimiz düz yolunda seyrederken, diğer araç da istasyona girmeye çalışırken kaza oluyor. Can kaybı yok ama hastanelik olan bir arkadaş var" dedi.

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Express
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