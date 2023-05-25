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Üsküdar’da kadınlara çirkin saldırı gerçekleştiren şahıs adliyeye sevk edildi

25.05.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da kadınlara çirkin saldırı gerçekleştiren şahıs adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Kuzguncuk’ta bir çayevinde çay içen kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğramış kadınlara “Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalışmıştı. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alınıp, karakolda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan kadınlara sözlü saldırıda bulundu. "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi. Olay sonrası mekandan kadınlar ayılırken işletme sahibi gözaltına alındı.

Olayın büyük tepki toplamasının ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat A., “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçlamasıyla Asude Çayevinde gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Murat A. adliyeye sevk edildi.

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