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Üsküdar’da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı

İHA İHA
19.04.2024 14:12
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Üsküdar’da öğrencileri taşıyan servis yokuş aşağı indiği sırada önce istinat duvarına, sonra da park halindeki araçlara çarptı.

Kazada olayda ölen olmazken, aracın şoförü ve içindeki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı.

Olay, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen Otokar marka 34 KAV 097 plakalı servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var" dedi.

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