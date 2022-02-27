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Üsküdar'da sevilen yazarlar kitaplarını okurları için imzaladı

27.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da sevilen yazarlar kitaplarını okurları için imzaladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesince bu yıl yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, yazarlarla okurları bir araya getirdi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde çok sayıda imza gününe ev sahipliği yapan fuar, son gününde de yoğun ilgi gördü.

Kitap stantlarında ve kültür merkezinin salonlarında düzenlenen etkinliklere konuk olan Mim Kemal Öke, Yusuf Kaplan, Ali Ural, Hale Canat Cürgül, Merve Gülcemal, Osman Erdem, Cihan Buğdaycı, Güliz Gerdan ve Mustafa Ulusoy'un da arasında bulunduğu yazarlar kitaplarını imzaladı.

Kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, usta yazarlarla sohbet etme imkanı da buldu.

Fuarda Albaraka, Dergah, Server, Ketebe, Kubbealtı, Semerkand, Rönesans, Şule, Cezve, İstanbul ve İletişim yayınları ile Doğan Kitap, İz Yayıncılık, Yeditepe Yayınevi, Hayy Kitap ve Nesil Yayın Grubu'nun da arasında bulunduğu onlarca yayınevi yer aldı.

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