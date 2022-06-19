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Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı

19.06.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı

Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı

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